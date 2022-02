CATANIA – Diciotto operatori informatici sono stati stabilizzati dall’Asp di Catania e svolgeranno le loro funzioni nelle varie articolazioni dell’azienda. “Con la stabilizzazione – ha detto il manager dell’Asp di Catania Maurizio Lanza, rivolgendosi a loro – arriva per voi anche una maggiore serenità per progettare il vostro futuro. La stabilizzazione del personale rappresenta un tassello del più complessivo ‘Piano del fabbisogno’ che stiamo per varare per dare così ai servizi maggiore stabilità e opportunità di crescita”.

“Rivolgo il mio grazie – ha aggiunto – agli uffici e alle organizzazioni sindacali per il grande lavoro svolto. Un particolare ringraziamento rivolgo all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e al dirigente generale del Dipartimento regionale per la Pianificazione strategica Mario La Rocca per l’attenzione e la competenza con la quale ci hanno accompagnato nel percorso di approvazione della nuova dotazione organica, indispensabile atto di programmazione strategica”.

Presenti alla firma dei contratti il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria Giuseppe Di Bella e Antonino Rapisarda, il direttore del reparto Risorse umane, Santo Messina e il dirigente responsabile del reparto Gestione del personale dipendente Giuseppe Longo. “L’anno scorso – ha affermato Di Bella – sono stati stabilizzati 73 operatori, ai quali si aggiungeranno ulteriori 31 di prossima assunzione. Con la nuova ricognizione del personale precario si apre adesso una nuova tornata di stabilizzazioni per 112 operatori. Ringrazio gli uffici amministrativi che stanno sostenendo questa complessa attività”. Sono 73 gli operatori, fra personale dirigente e del comparto, stabilizzati nel 2021. In via di definizione la stabilizzazione di ulteriori 143 operatori precari.