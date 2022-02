CAMPOREALE (PALERMO) – Una donna è uscita fuori strada con l’auto sulla statale Palermo-Sciacca nella zona di Camporeale. Per fortuna dell’automobilista due carabinieri nel corso di un controllo si trovavano nella zona e sono intervenuti in soccorso della giovane che poco prima, a causa della forte pioggia e dell’asfalto bagnato, aveva perso il controllo dell’auto, finendo in un canale di irrigazione profondo circa un metro e mezzo e coperto da una fitta vegetazione. Grazie al box satellitare al gps è stata identificata la posizione della vettura e sono scattati i soccorsi. La donna è stata estratta dall’auto e portata all’ospedale di Sciacca.