Aggredisce l’ex compagna e viene arrestato

CATANIA – La polizia è intervenuta per una lite in appartamento a Librino. A segnalarla è stata una donna stata aggredita fisicamente e verbalmente dal suo ex compagno, da lei momentaneamente ospitato in casa. L’uomo, dopo averla picchiata e averle distrutto il cellulare, l’avrebbe minacciata con un coltello da cucina. E’ stata subito attivata la procedura del cosiddetto “codice rosso”. La vittima ha riferito ai poliziotti che aveva chiuso la relazione con l’uomo nel luglio dello scorso anno a seguito di un evento analogo per il quale era stato già arrestato e che, tuttavia, lo aveva temporaneamente ospitato in casa per compassione. La donna è stata accompagnata in ospedale ed è stata refertata per alcune contusioni. L’uomo, 51 anni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.