A Misterbianco costumi di carnevale pericolosi

MISTERBIANCO (CATANIA) – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato in un negozio di Misterbianco più di 5.000 costumi di carnevale per bambini, per un valore di mercato pari a circa 71.000 euro. Con l’avvicinarsi del carnevale, i militari hanno concentrato l’attenzione sugli articoli destinati ai più piccoli, quali giocattoli, abbigliamento e accessori per mascherarsi, potenzialmente pericolosi se non certificati.

I militari hanno individuato un’attività commerciale gestita da un cinese, che aveva messo in vendita costumi privi delle informazioni minime circa la composizione, la presenza di materiali pericolosi e sprovvisti delle indicazioni in lingua italiana. Gli articoli avrebbero potuto potenzialmente nuocere alla salute degli acquirenti per l’eventuale utilizzo di sostanze chimiche vietate nel processo di produzione. Inoltre, i giocattoli che non siano sufficientemente robusti, potrebbero rompersi e ferire i bambini.

In più, l’immissione in commercio di un considerevole numero di prodotti irregolari, a prezzi altamente concorrenziali, influisce negativamente nell’economia del settore, creando concorrenza sleale in un contesto economico già in difficoltà a causa dell’emergenza pandemica. L’intervento si è concluso con il sequestro dei prodotti non sicuri e la segnalazione del rappresentante legale della società alla Camera di Commercio di Catania per l’irrogazione delle relative sanzioni.