Tenta di entrare al bingo e va in escandescenze

GIARRE (CATANIA) – Un 35enne romeno è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. La segnalazione è partita da un residente di corso Sicilia che ha avvertito i carabinieri. Immediato l’intervento dei militari che giunti nei pressi di una sala bingo hanno trovato un uomo barcollante ed in evidente stato di ebbrezza che, secondo quanto riportato da alcuni testimoni, avrebbe cercato di entrare nella sala giochi rifiutandosi, alla richiesta dei responsabili, di esibire il green pass previsto per l’accesso al locale. Oltre a rifiutarsi di fornire le proprie generalità, il 35enne ha tentato di colpire le forze dell’ordine, cercando di divincolarsi e scappare. Espletate le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari.