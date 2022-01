Studentessa va in arresto cardiaco: salvata dal 118

CATANIA – Una studentessa di 12 anni della scuola media Cavour di Catania è stata soccorsa stamane dai medici del 118 per un arresto cardiaco avvenuto mentre la ragazza si trovava a scuola. Trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi di Nesima, la giovane è stata rianimata grazie all’intervento di un’ambulanza medicalizzata scortata dalle volanti della questura che hanno bloccato l’intera zona di largo dei Vespri creando una corsia preferenziale sino all’ospedale così da permettere un trasferimento in tempi rapidi. In ospedale le prime cure hanno permesso di stabilizzare la paziente.