Spacca la vetrina e ruba statuette di Sant’Agata

CATANIA – La scorsa notte, agenti della Polizia di Catania sono intervenuti in via Vittorio Emanuele in seguito alla segnalazione di un furto in corso in un negozio. Sul posto è stato bloccato un uomo il quale, dopo aver infranto la vetrina di un negozio di articoli religiosi, aveva rubato alcune statuette raffiguranti Sant’Agata. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e sottoposto agli arresti domiciliari.

Sempre la notte scorsa, gli agenti si sono recati in via Dottor Consoli, dov’era stato segnalato un furto in atto: una persona aveva scavalcato un muretto al piano rialzato per forzare la serranda della porta finestra di un centro estetico. Nonostante si fosse nascosta sotto un’auto in sosta per tentare di fuggire, gli agenti lo hanno individuato e arrestato per tentato furto aggravato. L’indagato, un pregiudicato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, presentava abrasioni alla mano e, proprio sul balcone dal quale voleva accedere al negozio, è stato trovato uno scalpello con tracce ematiche, a dimostrazione del suo utilizzo per forzare la porta finestra del centro estetico. Il pregiudicato è stato posto agli arresti domiciliari.