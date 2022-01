Sicilia: tamponi e nuovi positivi dimezzati

Sono 3.328 i nuovi casi giornalieri di Covid in Sicilia, quasi dimezzati rispetto ai 6.141 di ieri. Dimezzati però nelle ultime 24 ore anche i effettuati, 21.906 contro i 41.715, col tasso di positività che scende resta stabile al 15%. L’Isola è all’ottavo posto in Italia per numero di nuovi contagi, al primo l’Emilia Romagna con 8.983. Ventinove i decessi, 1.054 i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverate 141 persone (+1), in area medica ci sono 1.496 pazienti (+26).

Questa la divisione dei nuovi contagiati in base alle province: 806 a Catania, 791 a Messina, 712 a Palermo, 345 a Ragusa, 248 a Caltanissetta, 245 a Trapani, 224 a Siracusa, 164 ad Agrigento, 64 a Enna. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 271 sono relativi a giorni precedenti al 27 gennaio.

In tutta Italia sono 57.715 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 104.065. Le vittime sono invece 349, mentre ieri erano state 235. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 478.314 (ieri 818.169). Il tasso di positività è al 12%, in calo rispetto al 12,7% di ieri. Sono invece 1.584 le terapie intensive, 9 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 112. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.913, ovvero 296 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono 10.983.116 gli italiani contagiati dal Covid. Gli attualmente positivi sono 2.592.606, in decremento di 51.211 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 146.498. I dimessi e i guariti sono invece 8.244.012 con un incremento di 108.493 rispetto a ieri.