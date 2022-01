Sicilia, buone notizie dalle intensive

Sono 9.292 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ancora in discesa (ieri 10.023). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 49.331 test, con il tasso di positività che scende dal 19,7 al 18,8%. Molto alto il numero dei decessi, 66, distribuiti però su quasi tutti i giorni di gennaio, secondo i dati della Regione. Oltre 2.400 i guariti. Nelle terapie intensive un discreto calo: sono attualmente ricoverate 157 persone, 8 in meno rispetto a ieri.

Questa la divisione dei nuovi contagiati in base alle province: 2.367 a Catania, 2.100 a Palermo, 1.031 a Siracusa, 962 ad Agrigento, 832 a Ragusa, 725 a Messina, 623 a Caltanissetta, 482 a Trapani, 170 a Enna.

In tutta Italia sono 180.426 i nuovi positivi. Ieri erano stati 186.253. Le vittime sono 308, mentre ieri erano state 360. Effettuati 1.217.830 test (ieri erano stati 1.132.309), il tasso di positività è al 14,8%, in calo rispetto al 16,4% di ieri.

Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 2 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 141. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.370, ovvero 351 in più rispetto a ieri. Sono 2.470.847 gli attualmente positivi, 72.019 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.549.450 e i 140.856 morti. I dimessi e i guariti sono 5.937.747, con un incremento di 120.609 rispetto a ieri.