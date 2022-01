SCIACCA (AGRIGENTO) – Un incendio è divampato in via Segni, all’interno dell’edificio dove si trovano gli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps. Sono stati alcuni residenti della zona ad avvisare i vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate al primo piano dello stabile e, secondo i primi rilievi, sarebbero state causate da un corto circuito. Sul posto anche carabinieri e polizia scientifica. Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono state rese complicate dal fumo che si è levato dall’interno del palazzo. Non si registrano conseguenze alle persone.