Schianto con la moto, muore cinquantenne

CARINI (PALERMO) – A Carini, sulla statale 113, davanti al nuovo centro commerciale Arcipelago, lo scontro frontale tra una Fiat 600 e una moto di grossa cilindrata ha provocato la morte di un cinquantenne di Palermo, Giacomo Motisi, che era a bordo delle due ruote. Sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale di Carini.

Il cinquantenne avrebbe sorpassato una Renault guidata da un uomo che avrebbe svoltato per entrare in un parcheggio. La manovra avrebbe fatto perdere l’equilibrio al motociclista, che a sua volta si sarebbe schiantato contro la Fiat 600. Lo scontro è stato molto violento, tanto da non lasciare scampo al motociclista. Il personale del 118 si è messo in viaggio con l’ambulanza per portare il cinquantenne al pronto soccorso ma il suo cuore ha smesso di battere proprio durante la corsa verso l’ospedale.