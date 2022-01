Salvati oltre 200 migranti nel Canale di Sicilia

Due operazioni di soccorso sono state effettuate dalla nave Mare Jonio, salvando 208 migranti in difficoltà nel Canale di Sicilia. “Questa notte la nave dopo una difficile operazione Sar durata 4 ore, ha soccorso oltre 100 tra donne, uomini e minori in fuga dalla Libia. Erano su una barca in legno che stava affondando, alcuni erano già in mare e sono stati recuperati. Ora sono tutte in salvo. La ricerca e il soccorso di queste persone in grave pericolo di vita sono state rese possibili grazie alle puntuali segnalazioni che Alarmphone aveva inviato a tutte le Autorità competenti, senza ottenere alcuna risposta ed alla cooperazione di tutta la “Civil Fleet”. Mare Jonio ha completato un secondo intervento di soccorso su una barca in legno in pericolo: 107 persone in fuga dagli orrori della Libia, tra cui 14 donne e due bimbi minori di un anno.