ROSOLINI (SIRACUSA) – Controlli dei carabinieri sono stati effettuati tra le bancarelle del mercato settimanale. I militari hanno rinvenuto alcuni scatoloni di indumenti palesemente contraffatti che non sono stati riconosciuti da nessuno degli ambulanti presenti nelle vicinanze.

La merce è stata sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria aretusea; indagini

sono in corso per accertarne la provenienza attraverso la visione dei filmati di video sorveglianza.