Ricatta l’ex: “Tue foto intime a parenti e amici”

Un palermitano di 20 anni è stato denunciato per estorsione e tentata diffusione illecita di immagini dal contenuto sessualmente esplicito. Il giovane nel quartiere Brancaccio aveva iniziato una relazione sui social con la giovane. Una volta finita, ha minacciato di diffondere le foto intime dell’ex fidanzata di un paese della provincia, anche lei di 20 anni, ai parenti e agli amici. Il giovane avrebbe ricattato la vittima per avere in cambio benefici anche sessuali.

La ragazza ha denunciato tutto ai carabinieri. I militari coordinati dalla procura di Termini Imerese hanno perquisito la casa del palermitano e sequestrato smartphone, tablet e personal computer che sono ora al vaglio degli inquirenti.