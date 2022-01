Prendevano di mira farmacie: due arresti

CATANIA – Due uomini sono stati arrestati per tentato furto aggravato. Gli agenti delle Volanti li hanno sorpresi nelle immediate vicinanze di una farmacia di via Cesare Beccaria, dov’era stato segnalato un furto in corso. Giunti sul posto, gli operatori hanno notato un uomo incappucciato, con in mano arnesi da scasso, intento ad armeggiare nella saracinesca della farmacia, mentre sul marciapiede opposto un’altra persona svolgeva la funzione di “palo”. Alla vista della polizia, i due sono scappati in direzioni diverse, ma sono stati bloccati in pochi minuti.

Sull’uscio della farmacia sono stati rinvenuti e sequestrati un piede di porco, una barra in

ferro ed un mattone, mentre addosso ai due individui sono stati trovati guanti da lavoro, due coltelli a serramanico e delle torce. Accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti hanno permesso di appurare che uno dei due complici risultava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. I due sono individuati tramite la visione di alcuni filmati dei circuiti di videosorveglianza, quali autori di un furto effettuato la stessa notte presso una farmacia in zona corso Indipendenza.

Espletate le formalità di rito, il maggiorenne è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il minorenne è stato trasferito in un centro di prima accoglienza.