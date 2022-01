PIANA DEGLI ALBANESI (PALERMO) – Partiranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria a Piana degli Albanesi, nel quartiere San Giovanni. Il governo Musumeci ha dato il via libera al finanziamento del primo stralcio del progetto per il ripristino delle opere di urbanizzazione e arredo urbano che interessano le pedonalizzazioni. Destinati oltre 630mila euro per la realizzazione di marciapiedi nelle zone sprovviste e per la messa in sicurezza e il rifacimento di quelli consumati dall’usura e dal tempo.