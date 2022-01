PARTINICO (PALERMO) – Nuova incursione notturna di ladri all’istituto superiore Danilo Dolci. Arrampicandosi su un ponteggio edile da via Leoncavallo, i malintenzionati hanno fatto irruzione nella sede centrale dell’istituto, in via Mameli, ma questa volta non sono riusciti a portare via nulla. E’ probabile che siano stati costretti a fuggire a causa dell’impianto di allarme scattato immediatamente al loro passaggio. Già qualche mese fa la scuola era stata derubata di monitor tv, pc e derrate alimentari.