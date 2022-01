PALERMO – Focolai Covid negli ospedali palermitani: ci sono pazienti positivi nei reparti di Villa Sofia. Almeno 4 in neurochirurgia e altri 4 in lungodegenza. Altri focolai anche all’ospedale Civico. I pazienti positivi sono nel reparto di Chirurgia toracica, plastica e chirurgia d’urgenza. Al momento la pressione negli ospedali resta costante solo ieri ci sono stati in Sicilia altri 74 ricoveri. A Palermo altri reparti stanno per essere convertiti per accogliere i pazienti positivi.