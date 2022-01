PALERMO – Una giovane donna è stata scippata mentre passeggiava in via Maqueda, nell’ultimo tratto dell’isola pedonale che collega i Quattro canti con corso Tukory. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza che potrebbero risultare fondamentali per le indagini.