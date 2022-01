Obbligo vaccinale per over 50

Nuove misure in Italia contro l’incalzare dell’onda di contagi omicron. Il consiglio dei ministri ha varato un decreto che prevede l’obbligo di vaccinazione per tutti gli over 50 fino al 15 giugno.

Niente super green pass per l’accesso ai servizi alla persona, ai negozi, alle banche e gli uffici pubblici: basterà il certificato base, quello che si ottiene anche con il tampone. Su questo il governo Draghi ha fatto una retromarcia durante il consiglio dei ministri, dopo che i leghisti Massimo Garavaglia ed Erika Stefani si erano detti pronti a votare contro.

Il provvedimento avrebbe dovuto introdurre l’imposizione del super green pass a tutti i lavoratori, ma il proposito di Draghi si è scontrato con il no della Lega e i dubbi del M5s.