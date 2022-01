Nonna Caterina ne fa 108

TRAPANI – Ha compiuto 108 anni Caterina Navarra: la nonnina di Castellammare del Golfo (Trapani) è inserita tra le persone viventi più longeve d’Italia. Il sindaco Nicolò Rizzo le ha consegnato una targa e dei fiori: “Dall’arrivo della pandemia nonna Caterina è diventata il nostro simbolo di speranza e forza. Auguri per il traguardo di vita raggiunto che racchiude la memoria della nostra storia”.

Nella cittadina nel Trapanese vi sono 15 ultracentenari, 11 donne e 4 uomini. Caterina Navarra ha 3 figli, Francesco, Antonino e Benedetto, sei nipoti e ben tredici pronipoti. È vedova di Vincenzo Fontana che faceva l’ortolano. L’anziana solamente dai 106 anni ha iniziato ad avere qualche perdita di memoria e difficoltà fisica.

Dopo aver passato il secolo di vita, a 101 anni, la nonnina era in così perfetta forma che si era anche concessa un viaggetto post centenario con andata e ritorno dagli States: aveva festeggiato il secolo di vita a New York, con i due figli che vivono in America. Con i 108 anni compiuti ieri, risulta al 115esimo posto tra i cittadini italiani più longevi d’Italia. La persona più anziana vivente ha 112 anni.