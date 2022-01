MILITELLO VAL DI CATANIA – Chiusura al transito veicolare – a tempo determinato, nei giorni 13,14,17,18 e 19 gennaio 2022 dalle 08 alle 16 – di un tratto della strada provinciale 30, in territorio di Militello in Val di Catania in prossimità del passaggio a livello al km FS 270+288 (progressiva ferroviaria) in località Filidonna. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania su richiesta di Rfi, per consentire l’esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili di rinnovamento del binario.