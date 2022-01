Manca medico di base, sindaco di Salina diffida l’Asp

SALINA (MESSINA)- “Manca il medico di base e la gente è esasperata”. Il sindaco di Santa Marina Salina, Domenico Arabia, torna alla carica e diffida l’Asp e l’assessorato regionale della Salute. “Ancora oggi – dice – questa popolazione è priva del medico di base, circostanza non degna di un Paese civile e non più sostenibile, si invitano e diffidano le gli organismi preposti a voler nominare con la massima urgenza entro 48 h un medico di base per garantire i servizi sanitari essenziali”.

“Numerose – puntualizza il sindaco – sono le lamentele da parte della cittadinanza che giornalmente pervengono, causate dalle enormi difficoltà riscontrate da oltre due settimane per accedere ai servizi di competenza del medico di base, si comunica che, in mancanza della nomine immediata del medico di base, si provvederà a informare la competente Autorità giudiziaria, al fine di accertare eventuali omissioni da parte dei responsabili che hanno portato all’interruzione del fondamentale servizio di assistenza sanitaria a questa popolazione isolana”.