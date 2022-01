L’auto fa scintille: beccato un ladro di marmitte

I carabinieri di Acireale hanno arrestato un 31enne accusato di furto aggravato. Alle prime luci dell’alba un cittadino, allarmato dal forte rumore in strada, ha inviato una segnalazione al 112. Tempestivamente giunti nei pressi della strada indicata, i militari non hanno fatto fatica ad individuare l’uomo in quanto a distanza si vedevano le scintille fuoriuscire da sotto un veicolo regolarmente parcheggiato. L’uomo, con l’utilizzo di una smerigliatrice, era intento a tagliare e poi rubare il catalizzatore della marmitta. Bloccato e identificato, il 31enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.