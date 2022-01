La coda per i tamponi si sposta al Maas

Attivo da oggi il nuovo drive-in per i tamponi Covid nella sede dei Mercati agroalimentari Sicilia (Maas) di contrada Jungetto a Catania. Sostituirà quello di via Forcile. Sarà operativo tutti i giorni e avrà i seguenti orari: 9-13.30 e 14.30-19. Code di auto si sono già registrate nella prima giornata, con tempi di attesa di quasi due ore. GUARDA LE FOTO

In via Forcile, all’ex Mercato ortofrutticolo, resterà solamente il servizio rivolto ai tamponi programmati per chi deve avere un provvedimento di fine isolamento, oltre ovviamente alla somministrazione dei vaccini.