Intrappolati in macchina per un tampone

CALTANISSETTA – “Sono in fila da stamattina qui al drive in per il secondo tampone di fine isolamento, le file sono chilometriche ci stiamo muovendo soltanto adesso da questa mattina”. E’ la testimonianza di una donna nissena che da questa mattina è “intrappolata” come tanti altri automobilisti nella lunga coda che si è venuta a formare in viale Luigi Monaco, nei pressi dell’ospedale Sant’Elia.

Le persone sono in attesa di effettuare il tampone ma le auto procedono a passo di lumaca con grossi disagi. E al danno per qualcuno si è aggiunta anche la beffa. “Sono pure rimasta bloccata in auto – aggiunge la donna -, visto che si è scaricata la batteria”.

Tutto questo avviene nonostante a Caltanissetta sia stato aperto un altro punto per i tamponi drive in, in via Degli Orti, dietro il Palacarelli. Ma attualmente i positivi sono troppi in città: ben 1.094 il dato aggiornato a ieri, con 5.669 casi totali in provincia. Il record spetta a Gela con 2.941 contagiati.