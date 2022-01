Incidente mortale a Palma di Montechiaro

PALMA DI MONTECHIARO (AGRIGENTO) – Un morto e un ferito grave trasferito in codice rosso: è questo il bilancio dell’incidente stradale verificatosi questa mattina in corso Giovanni Battista Odierna. A finire contro un muro è stata una Lancia Y con a bordo una coppia di anziani. Alla guida c’era il marito: Giuseppe Mancuso, 74 anni, di Palma di Montechiaro. Accanto a lui, la moglie, una sessantasettenne. I coniugi sono rimasti incastrati fra le lamiere dell’abitacolo. Le condizioni di marito e moglie sono apparse gravi, tant’è che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118. Il velivolo, giunto da Caltanissetta, ha subito caricato il pensionato, le cui condizioni sono apparse gravissime. La moglie è stata invece soccorsa dall’ambulanza. Mancuso è deceduto poco prima di arrivare all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Gli agenti della polizia municipale si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo. I poliziotti del commissariato cittadino hanno invece dato ausilio per la viabilità.