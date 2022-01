PALAGONIA (CATANIA) – Un furgone è stato completamente avvolto ed incenerito dalle fiamme sulla Statale 417 all’altezza di Palagonia, in direzione di marcia Catania. Sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Palagonia. Si è reso necessario l’invio di due autobotti dalla sede centrale del Comando provinciale e l’utilizzo di liquido schiumogeno. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.