“Era la city di Catania, ora fa paura”

“L’incendio di ieri scoppiato in piazza della Repubblica, a pochi passi da corso Sicilia, riporta di grande attualità il problema legato al degrado e all’abbandono di quella parte della città che una volta era considerata la ‘city’ di Catania”. Ersilia Saverino, presidentessa dell’Assemblea provinciale per il Partito democratico, chiede all’amministrazione comunale interventi urgenti per “mettere in sicurezza l’area”.

“In attesa che le autorità competenti facciano piena luce sulle cause – dice – bisogna considerare che troppe zone in corso Sicilia restano ancora terre di nessuno perché circondate dal degrado, dalle case diroccate che diventano riparo per i senza tetto e da bivacchi di ogni tipo. Uno scenario che si ripete in tutta la sua drammaticità anche nelle vicine via Di Prima e via Sturzo”.

Saverino sottolinea che “piani di sviluppo e di rilancio restano chiusi in un cassetto, mentre sui social non si parla d’altro e il profilo Facebook di chi vive nel quartiere è diventato un bollettino di guerra con foto scattate dai balconi che documentano quello che accade appena si fa buio. Nel vecchio cantiere della metropolitana molti abitanti della zona parlano di un luogo ridotto a una pattumiera a cielo aperto”.