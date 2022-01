E’ catanese la prima nata in Sicilia

CATANIA – Si chiama Gioia Ludovica, pesa due chili e 990 grammi ed è venuta al mondo un minuto dopo la mezzanotte nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale San Marco di Catania. É la prima nata a Catania e in Sicilia ed è la primogenita di Giusi 23 anni e Eduard di 22. I giovanissimi genitori vivono in via della Concordia, nel quartiere storico di San Cristoforo.

La seconda nata in Sicilia si chiama invece Beatrice, pesa 3220 ed è venuta alla luce alle 00.33 nel reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Lentini. Bimba e mamma godono di ottima salute.