Covid: in Sicilia boom di contagi

Sono 6.415 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia a fronte di 59.829 test effettuati (ieri 4.384 su 25.286 tamponi). Il tasso di positività scende al 10,7% (ieri 17%). La Sicilia è all’ottavo posto in Italia per numero di contagi, prima la Lombardia con 50.104.

Sul fronte ospedaliero si contano 114 pazienti ricoverati in terapia intensiva con 12 nuovi ingressi giornalieri, i ricoverati con sintomi sono 893, i guariti 833. Le vittime sono 40, tutte relative ai giorni precedenti. Il totale dei decessi per coronavirus in Sicilia sale 7.583.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi per provincia: Messina 1.222, Palermo 1.100, Catania 1.087, Agrigento 746, Ragusa 642, Trapani 495, Enna 481, Caltanissetta 415, Siracusa 227.

In Italia sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 68.052). Le vittime sono invece 259, in forte aumento rispetto a ieri, quando erano state 140. Il numero di positivi registrato nelle ultime 24 ore è il più alto raggiunto dall’inizio della pandemia. Mentre quello dei morti – 259 – è il maggiore dallo scorso 30 aprile, quando furono 263. Sono 1.228.410 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 445.321). Il tasso di positività è al 13,9%, in leggero calo rispetto al 15,2% di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 1.392 (41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.912, ovvero 579 in più rispetto al giorno precedente.