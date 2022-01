Covid: il tasso schizza al 32%

Sono 9.248 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia a fronte di 28.804 tamponi effettuati, quasi dimezzati rispetto al giorno precedente. L’incidenza giunge così al 32% (ieri 23%). L’Isola sale al quinto posto per numero di contagi giornalieri, al primo posto c’è sempre la Lombardia con 18.667 casi. Sul fronte ospedaliero sono attualmente ricoverati in terapia intensiva 135 pazienti con 22 nuovi ingressi giornalieri, i ricoveri con sintomi sono 1.003, gli attualmente positivi 88.384, i guariti 971. Si contano altri 9 decessi che portano il totale delle vittime per Coronavirus in Sicilia a 7.643.

Questo il dettaglio dei nuovi casi nelle singole province: Catania 1.741, Agrigento 1.579, Messina 1.575, Palermo 1.229, Caltanissetta 849, Trapani 725, Siracusa 692, Enna 453, Ragusa 405.

In Italia sono 108.304 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 219.441). Le vittime sono invece 223, in crescita rispetto al giorno precedente, quando erano state 198. Gli attualmente positivi sono 1.674.071 (80.492 in più rispetto a ieri). I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 492.172 (ieri erano ben 1.138.310). Il tasso di positività è al 22%, in aumento rispetto al 19,3% di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 1.499 (32 in più nel saldo tra entrate e uscite). Gli ingressi giornalieri sono 120. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.591, ovvero 764 in più rispetto a ieri.