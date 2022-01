Un incendio si è sviluppato al centro di Catania, in piazza della Repubblica, accanto alla Banca d’Italia. In fiamme rifiuti, frigoriferi e lamiere accumulati vicino ad alcune baracche.

Decisivo l’intervento di un’autobotte, con l’uso di uno schiumogeno per accelerare lo spegnimento. Una macchina è stata lievemente coinvolta dall’incendio, del quale non si conoscono ancora le cause. Non sono stati segnalati altri danni.