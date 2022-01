Catania, c’è il bando per la zona industriale

CATANIA – Sul sito dell’Urega e del Comune di Catania è stato pubblicato il bando di gara per individuare con evidenza pubblica il contraente che dovrà realizzare i lavori per lo sviluppo e la riqualificazione della rete viaria della zona industriale, attesi da decenni. La base d’asta dell’appalto integrato è di 8,62 milioni di euro, a cui vanno aggiunte altre somme per la progettazione esecutiva e l’iva per un ammontare complessivo di 10 milioni di euro; fondi comunitari del Patto per la Sicilia, dalla Regione trasferiti al Comune, per finanziare i programmi di riqualificazione.

Gli elaborati, redatti da personale interno al Comune, riguardano il rifacimento della pavimentazione di strade e marciapiedi e un adeguamento dello spazio pubblico ai nuovi di criteri di sicurezza nelle contrade Giancata, Passo Martino e Torrazze.

“Un fatto di straordinaria importanza – ha spiegato il sindaco Pogliese – che consente già nella prossima primavera di aprire i cantieri per ammodernare la zona industriale. Superiamo complessivamente i trenta milioni di euro di investimenti infrastrutturali. Questa somma, infatti, si aggiunge ai 20,6 mln di risorse Ue che abbiamo impegnato come giunta comunale, invece dei 12,5 originariamente previsti, al servizio delle imprese della zona industriale, da decenni senza adeguata manutenzione con rimpalli di responsabilità e causa di innumerevoli disagi”.