Catania, armi e munizioni nel casolare abbandonato

CATANIA – I carabinieri della Squadra Lupi di Catania hanno trovato armi in un casolare abbandonato nel quartiere di San Giuseppe La Rena. Sotto un tavolo di fortuna costruito con materiali di risulta c’era una busta con armi e munizioni.

In particolare, si tratta di una pistola semiautomatica marca Glock, calibro 9×21 mm, del quale era stato denunciato il furto, una semiautomatica Beretta, calibro 7,65 mm, e una Benardelli calibro 6,35 mm. Le tre armi, sequestrate con 65 cartucce di diversi calibri, saranno inviate al Ris di Messina per gli accertamenti tecnici e verificarne il loro utilizzo in precedenti fatti delittuosi.