Castiglione di Sicilia

CASTIGLIONE (CATANIA) – I carabinieri hanno denunciato un 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’altezza del bivio Galluzzo, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo dell’uomo che circolava a bordo della sua auto, trovando sigarette confezionate artigianalmente contenenti un miscuglio di tabacco e verosimile marijuana.

L’uomo era già noto ai militari per reati in materia di stupefacenti; successivamente è stata disposta una perquisizione domiciliare. Sul tavolo della cucina sono state rinvenute varie buste contenenti marijuana per un peso complessivo di 90 grammi.