Cassiera reagisce e mette in fuga il rapinatore

PALERMO – Armato di coltello e con il volto coperto da una mascherina tenta di rapinare la filiale della banca Don Rizzo di via De Amicis, a Palermo, la cassiera ha reagito ed è stata colpita alla testa con il manico del coltello. La reazione della donna ha fatto desistere il rapinatore che è fuggito in direzione di via Libertà. L’impiegata è stata trasportata all’ospedale Villa Sofia e non ha nulla di preoccupante. Le indagini sono condotte dalla polizia che sta passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza.