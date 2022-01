Botti, solo feriti lievi in Sicilia

E’ contenuto il bilancio degli interventi dei vigili del fuoco per incendi e situazioni critiche derivanti dai festeggiamenti di Capodanno. Complessivamente sono stati 558 gli interventi in campo nazionale, comunque in aumento rispetto allo scorso anno (nel 2020 furono 229). Il numero maggiore di interventi si registra in Lombardia (72), a seguire Emilia Romagna 68, Lazio 66, Campania 60, Veneto 46, Toscana 44, Sicilia 43, Liguria 37, Puglia 35. Nonostante i divieti, in molti hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno con i fuochi d’artificio. Un 40enne ha perso una mano a Taranto, mentre nell’Ascolano è rimasto gravemente ferito un giovane. A Napoli un uomo è stato ferito al petto da un proiettile vagante.

Diverse persone, ferite nel corso dei festeggiamenti per l’anno nuovo, hanno fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Le conseguenze più serie sono state riportate da un 46enne di Catania che ha subito un trauma da scoppio di petardo con ferita alla mano sinistra ed è stato ricoverato in Chirurgia plastica. Ferito alla mano da un petardo anche un 37enne della provincia: medicato, ha preferito tornare a casa. Piccole ustioni a una mano dovute all’utilizzo di un petardo ha riportato un bambino di 2 anni, che dopo le cure è stato dimesso. Un colpo di pistola a salve ha ferito alla mano un 50enne dell’Acese: l’uomo è stato medicato e dimesso. Al pronto soccorso del Cannizzaro si sono anche rivolti un 52enne e una minore, in stato di ebbrezza per eccesso di alcol.

Tre persone sono rimaste ferite alla mano per il lancio di fuochi di artificio la scorsa notte a Messina e provincia per festeggiare il capodanno. Tutte in modo non grave mentre utilizzavano dei petardi: una persona di 53 anni a S. Agata di Militello e due di 40 e 25 anni a Messina.