Assegnato il porto sicuro, Mare Jonio verso Pozzallo

Mare Jonio, con 208 naufraghi a bordo in prevalenza donne e bambini, fa rotta verso Pozzallo, indicato come porto sicuro per far sbarcare i migranti soccorsi in distinte operazioni tra Libia e Canale di Sicilia. Lo fa sapere Mediterranea Saving Humans. L’imbarcazione si trovava da oltre 24 ore al largo di Lampedusa in attesa di conoscere l’assegnazione del porto in cui poter attraccare. Via libera delle autorit√† italiane arrivato soltanto nella tarda serata di ieri dopo una convulsa mattinata.

“Siamo in attesa di sapere quando e come queste donne, uomini e bambini che portano i segni degli abusi e delle violenze subite nei campi di detenzione in Libia e hanno sofferto l’esperienza del naufragio potranno sbarcare”: questo il messaggio lanciato ieri dall’equipaggio di Mare Jonio, che successivamente aveva chiesto l’evacuazione medica urgente di una persona in gravi condizioni.