CATANIA – Un uomo di 41 anni è stato sorpreso dai carabinieri in possesso di 18 dosi di cocaina. E’ stato controllato mentre era in auto in viale Antoniotto Usodimare. Arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo l’udienza del processo per direttissima, è strato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora nel comune di residenza.