Vertice Razza-Asp siciliane

“Domani alle 10 incontrerò i vertici delle aziende sanitarie territoriali per un confronto sullo stato della pandemia e per valutare azioni di potenziamento delle misure attualmente in vigore”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza.

“Se ci sarà un progressivo aumento dei contagi – ha aggiunto -, la gran parte dei quali dovranno essere gestiti al domicilio, serve rafforzare la nostra capillarità sul territorio e, quindi, aumentare sia i punti tampone che l’attività di contact tracing. Prepararci adesso vorrà dire essere pronti per gestire il dopo-festività e rendere più sicuri i cittadini”.