Vaccinazioni agli under 12 tra palloncini e cartoni

PALERMO – “Abbiamo fatto di mattina presto una novantina di vaccini ai bambini, oggi i prenotati sono circa 190, mentre le prenotazioni complessive delle ultime 48 ore superano quota 500 per i prossimi giorni. Siamo fiduciosi”: lo rivela Renato Costa, commissario emergenza Covid di Palermo che al padiglione 20° dell’hub vaccinale della Fiera, ha accolto, con il dirigente generale dell’assessorato alla salute Mario La Rocca, il presidente della Regione, Nello Musumeci, nella prima giornata di dosi ai bambini nella fascia d’età 5-11 anni.

Spiderman, Topolino, le principesse Elsa e Anna: supereroi e personaggi di regni fatati ma anche un gruppo di clown, tutti pronti a ricevere famiglie e bambini in arrivo alla Fiera del Mediterraneo. Nell’edificio 20A, riconvertito e riservato a padiglione dei bambini, i piccoli trovano le gigantografie dei loro eroi, un tappeto di palloncini e album da disegno. Possono lasciare l’impronta colorata della propria mano su una parete dei corridoi vaccinali: una traccia a memoria del loro contributo a questa campagna di vaccinazione di massa.

Presenti anche le associazioni di volontariato Extroart, Clips servizi per l’arte e il Rotary Club di Palermo Baia dei Fenici per offrire ai bimbi la possibilità di un selfie con i falchi del falconiere Domenico Vazzana. Nel padiglione, anche un’area parco giochi, con scivoli e altalene, fornita e arredata da Sire Srl e, soprattutto, un’intera équipe socio-sanitaria a disposizione dei piccoli vaccinandi, tra medici, infermieri ed educatori professionali, un’apposita farmacia per la preparazione dei vaccini, 4 postazioni di anamnesi, 3 di certificazione e 16 cabine vaccinali.Per prenotare il vaccino in Fiera: https://fiera.asppalermo.org/site/vaccino/246/5-11-anni.

Il padiglione 20A sarà aperto con orario continuato dalle 9 alle 19, proprio come il padiglione 20, dedicato agli over 12. Basterà portare un documento e la tessera sanitaria. I bambini potranno essere accompagnati anche da un solo genitore/tutore legale, che dovrà dichiarare di aver informato l’altro genitore. Il vaccino è il Comirnaty (BioNTech/Pfizer), con dosaggio ridotto rispetto a quello degli adulti e un tappo di colore diverso, per meglio distinguerlo dai flaconi per over 12.