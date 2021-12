Va a funghi e si perde sull’Etna

NICOLOSI – Un uomo di 73 anni che ieri a causa del sopraggiungere della sera si era perduto sul versante Ovest dell’Etna mentre era alla ricerca di funghi in una zona boschiva nei pressi di Monte Minardo, a quota 1.300, nel territorio del Comune d Adrano (Catania), è stato tratto in salvo ieri sera da militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza, intervenuti insieme ad una unità cinofila, un squadra dei vigili del fuoco, una pattuglia del corpo forestale e volontari del Cnsas (Soccorso alpino e speleologico siciliano). L’allarme era stato dato dal compagno di gita che era riuscito a tornare in paese intorno alle 17 alla sala operativa della Guardia di finanza di Catania dalla sala operativa del Corpo forestale. L’uomo è stato trovato dopo circa un’ora. Il 73enne, provato, disidratato ma in buone condizioni fisiche generali, è stato trasportato fino a una ambulanza.