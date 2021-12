Un altro boato: crolla un palazzo a Terrasini

TERRASINI (PALERMO) – E’ crollata una palazzina disabitata a Terrasini, nel Palermitano, in via Gaetano Ventimiglia. Gli abitanti della case vicine hanno prima sentito il boato del tetto che è caduto e poi quello dei muri collassati.

Tre vetture di dipendenti del vicino ufficio postale, in sosta nell’area, sono state danneggiate. “Abbiamo già contattato una ditta per mettere in sicurezza la zona e i vigili del fuoco – dice il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci -. Per fortuna in quel momento nessuno stava passando in strada”.