Svuotava box condominiali, marocchino finisce in cella

CATANIA – Un marocchino di 29 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. A lanciare l’allarme è stata una telefonata al 112 che segnalava una persona sospetta che si aggirava in alcuni box privati di un condominio di via Pietro Mascagni.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno constatato la presenza di un individuo che, con un giravite, stava ancora armeggiando su una saracinesca. Alla vista dei carabinieri, l’extracomunitario ha gettato il giravite, dandosi ad una precipitosa fuga verso le scale di un condominio. In pochi minuti è stato bloccato ed ammanettato. In uno dei garage i militari hanno rinvenuto uno zaino, come confermato dall’arrestato, che conteneva parte della refurtiva.

A seguito di ulteriore verifiche è stato trovato anche un motore marino fuoribordo su un cavalletto con ruote, pronto per essere agevolmente trasportato e portato via. La refurtiva è stata restituita al proprietario.