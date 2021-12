Sigi, nuovo versamento

Venerdì scorso il pagamento degli stipendi, adesso il secondo atto. Sigi, società proprietaria del pacchetto azionario del Calcio Catania, si muove per onorare la scadenza federale del 16 dicembre.

Superato lo scoglio emolumenti, per perfezionare un passaggio chiave per il futuro del club serve saldare le premialità dello scorso giugno ad alcuni tesserati (in diversi casi neppure più vincolati alla società etnea) e versare gli oneri previdenziali.

Una somma leggermente superiore ai 200 mila euro che la Sigi si è attivata per raggiungere senza aiuti esterni, ma avvalendosi del contributo di parte dei soci. Non Gaetano Nicolosi, l’azionista che sin qui ha impegnato le somme maggiori, ma Riccardo Salice, in misura maggiore, e poi Giovanni Ferraù, attuale presidente del Cda, Luigi Aliquò, Stefania Baudo, Orazio Costanzo, Gianfranco Vullo.

Chiusa l’operazione, Sigi, che ha rinviato a data destinarsi l’assemblea dei soci fissata per lunedì scorso e i cui equilibri potrebbero cambiare a breve, è attesa dall’udienza del 21 prossimo davanti alla sezione fallimentare del tribunale, che attende la relazione dei tre consulenti tecnici d’ufficio.