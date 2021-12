Ripristinato il transito sulla Catania-Siracusa

Domenica critica sulla Catania-Siracusa. E’ stata ripristinata solo in tarda mattinata la circolazione sull’autostrada che era stata provvisoriamente sospesa, in direzione della tangenziale di Catania, per il recupero con l’ausilio di una gru, di un mezzo incidentato all’interno della galleria San Demetrio. Sul posto, riferisce l’Anas, ha operato operato una gru, mentre squadre della manutenzione e le forze dell’ordine sono state impegnate per la gestione del traffico e per il contestuale ripristino della viabilità.