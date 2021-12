Ragazzina giù dalla finestra della scuola

Una ragazzina di 11 anni, alunna della prima media nella scuola Raffaello Sanzio di Tremestieri Etneo (Ct), è precipitata da una finestra al primo piano dell’istituto durante l’orario di lezione. La piccola è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania e ricoverata ma, come confermano i sanitari, non è in pericolo di vita. Le sono state riscontrate delle contusioni polmonari e una frattura del bacino.

Non è chiara la dinamica dell’incidente. Secondo prime ricostruzioni, sembra che la ragazzina si sia sporta dalla finestra e abbia perso l’equilibrio mentre scherzava con una compagna di classe. Scene di panico davanti alla scuola, perché molti genitori che stavano andando a prendere i figli all’uscita si sono trovati davanti il corpo della ragazzina riversa per terra durante l’arrivo del 118.