PALERMO – Fuga di gas in piazza Borsa a Palermo. Un tubo di media pressione si è rotto e nella zona si è diffuso un forte odore della pericolosa miscela che ha allarmato i residenti. In tanti hanno chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse squadre e il nucleo Nbcr. Presenti anche i tecnici della Amg Gas, la società che gestisce la rete per chiudere la fornitura nella zona e riparare il guasto. Si sta cercando di individuare la causa della perdita del combustibile.