PALERMO – Dalle ore 23 del 28 dicembre alle ore 5 del 29 dicembre il ponte Corleone resterà chiuso per consentire alla ditta Icaro progetti di eseguire le prove dinamiche sulla carreggiata in direzione Catania. Entro il 4 gennaio saranno effettuate le medesime attività anche sulla carreggiata in direzione Trapani. Tutto ciò è stato concordato – afferma una nota del Comune – con i tecnici di Anas ed il commissario Castiglioni nella riunione dello scorso 22 dicembre”.